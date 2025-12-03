Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    ООН: Мировой экономический рост замедлится до 2,6% в 2025 году

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 03:24
    Глобальный экономический рост в 2025 году замедлится до 2,6% на фоне растущей финансовой волатильности и геополитической неопределенности.

    Как передает Report, это следует из нового доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

    "Глобальный экономический рост замедлится до 2,6% в 2025 году по сравнению с 2,9% в 2024 году, поскольку мировая торговля и инвестиции сталкиваются с растущим давлением финансовой волатильности и геополитической неопределенности. Изменения на финансовых рынках оказывают почти такое же сильное влияние на мировую торговлю, как и реальная экономическая активность", - говорится в документе.

    При этом мировая торговля выросла примерно на 4% в начале 2025 года, что отчасти было обусловлено ускорением импорта в ожидании изменения таможенных пошлин.

    "Более 90% мировой торговли зависит от банковского финансирования. Долларовая ликвидность и трансграничные платежные системы также имеют решающее значение для международной торговой деятельности. Эта глубокая зависимость от финансовых каналов делает торговлю тесно связанной с глобальными финансовыми и денежно-кредитными условиями", - указывают в ЮНКТАД.

    Так, изменение процентных ставок или настроений инвесторов в крупном финансовом центре может повлиять на объемы торговли во всем мире. В развивающихся странах, где доступ к кредитованию ограничен, такое финансовое давление может подорвать в остальном жизнеспособные торговые операции, предостерегли в ООН.

    Однако прогнозируется, что развивающиеся экономики вырастут на 4,3%, что значительно превышает рост экономик развитых стран.

    Elvis

    Лента новостей