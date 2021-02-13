ООН: Миллионам детей в Йемене грозит голод

В 2021 году в Йемене, как ожидается, будут голодать 2,3 миллиона детей, план гуманитарного реагирования бюджетом в 3,4 миллиарда долларов США профинансирован лишь на 1,9 миллиарда

В 2021 году в Йемене, как ожидается, будут голодать 2,3 миллиона детей, план гуманитарного реагирования бюджетом в 3,4 миллиарда долларов США профинансирован лишь на 1,9 миллиарда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Теперь о Йемене. В новом докладе говорится, что почти 2,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет, по прогнозам, будут страдать от острого недоедания в этом году. Из них 400 тысяч, как ожидается, будут страдать от тяжелого голода и могут умереть, если не получат срочного лечения", - сказал Дюжаррик на брифинге.

По его словам, доклад подготовлен совместно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программой и ВОЗ. Как указал Дюжаррик, структуры ООН предупреждают, что это одни из самых высоких уровней недоедания, зафиксированных в Йемене с момента эскалации конфликта в 2015 году.