​ООН: Коалиция под руководством Саудовской Аравии виновна в гибели гражданских лиц

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что коалиция под руководством Саудовской Аравии ответственна за гибель огромного количества гражданских лиц в Йемене, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как отмечается в заявлении аль-Хусейна, в результате ударов коалиции погибло вдвое больше гражданских лиц, чем в результате действий всех других сил, вовлеченных в конфликт.

По словам комиссара ООН, целями авиаударов периодически становились рынки, больницы, школы, фабрики и свадебные церемонии.

Ранее в пятницу Саудовская Аравия объявила о сворачивании операций против повстанцев в Йемене. Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что США одобряют действия Эр-Рияда.

Накануне представитель ЮНИСЕФ сообщил, что число погибших в результате авианалета коалиции под руководством Саудовской Аравии на севере Йемена возросло до 119.