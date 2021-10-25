ООН: Йемен рискует столкнуться с голодом уже в первой половине 2022 года

Йемен рискует столкнуться с голодом "библейских масштабов", если международное сообщество в ближайшее время не окажет ему финансовую помощь через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.

Йемен рискует столкнуться с голодом "библейских масштабов", если международное сообщество в ближайшее время не окажет ему финансовую помощь через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли, не уточнив, о какой сумме денег идет речь.

"У нас [ВПП] деньги закончатся через несколько недель. Я не вижу, каким образом на данном этапе мы можем избежать голода библейских масштабов [в Йемене] без крупного вливания дополнительных долларов", - заявил он. По словам Бизли, первая половина 2022 года может оказаться "безжалостной" для страны.

Согласно опубликованному в сентябре ежемесячному отчету ВПП, почти 21 млн жителей Йемена (порядка 70% населения) нуждаются в гуманитарной помощи, а более 16 млн человек испытывают нехватку продовольствия. В состоянии, близком к голоду, находятся 47 тыс. йеменцев. ВПП утверждает, что только в сентябре организация оказала помощь 11,4 млн человек, но для продолжения работы на протяжении ближайших шести месяцев ей требуется 796,7 млн долларов.