ИГ поставило на поток торговлю женщинами в Сирии

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Террористы ИГИЛ усилили торговлю людьми на территории Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе специального представителя генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Зейнаб Бангура.

"За последнее время зверства, совершаемые ИГ, вышли на совершенно новый уровень, превратились в налаженный бизнес", - говорится в отчете.

В качестве примера Бангура привела разросшиеся рынки сексуальных рабынь в захваченном боевиками ИГ сирийском городе Ракка, куда поставляются "самые красивые юные девушки".

Речь идет о продаже с аукциона также захваченных исламистами женщин-езидок, христианок, туркменок и арабок.

"Во время интервью с пострадавшими одна из девушек сказала, что ее перепродавали 22 раза, - рассказала Бангура. - Другая пыталась бежать, ее схватили, а хозяин-шейх написал на тыльной стороне ее ладони свое имя, чтобы закрепить за собой как собственность".