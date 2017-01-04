ООН: Иракский Мосул за пять дней покинули 13 тысяч человек

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Иракский Мосул, где ведется операция против группировки "Исламское государство", за последние пять дней покинули 13 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стафан Дюжаррик.

"Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился на 50%, с 1600 до 2300 человек в день. В целом, к сегодняшнему дню в связи с боями из Мосула и его окрестностей бежали 130 тысяч человек", - заявил Дюжаррик.

Он также добавил, что поток беженцев усилился после 29 декабря, когда начался второй этап военной операции.

В конце декабря власти Ирака сообщили, что район операции против ИГ в Ираке за два месяца покинули 140 тысяч жителей.