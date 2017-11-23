ООН: ИГ лишилось 95% территории в Ираке и Сирии

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГ в результате начатой против нее военной кампании лишилась 95% территории в Ираке и Сирии, которую контролировала летом 2014 года.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш на заседании Совета Безопасности.

"С лета 2014 года ИГ потеряла 95% территории, которую она контролировала в Ираке и Сирии, больше 7,5 млн человек были освобождены из-под ее гнета", - сказал он.

По словам эмиссара, за победу над ИГ "пришлось заплатить очень высокую цену". "Тысячи комбатантов и мирных жителей были убиты или ранены, тысячи женщин стали вдовами, а дети - сиротами, сотни тысяч детей, которым промыли мозги, остались без нормального образования, целые города лежат в руинах, около 6 млн человек покинули свои дома", - констатировал Кубиш. Он выразил соболезнования "всем жертвам войны с ИГ - мирным жителям и сотрудникам сил безопасности, а также их семьям".