ООН готова поддержать любой мирный процесс по Украине

ООН готова содействовать любому процессу, который приведет к мирному завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя новый план США по Украине.

"Мы готовы поддерживать и оказывать содействие любому значимому процессу, который приведет к полному, безотлагательному и безусловному прекращению огня и последующему справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, указав, что мирное урегулирование должно поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.