    ООН готова поддержать любой мирный процесс по Украине

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 22:28
    ООН готова содействовать любому процессу, который приведет к мирному завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя новый план США по Украине.

    "Мы готовы поддерживать и оказывать содействие любому значимому процессу, который приведет к полному, безотлагательному и безусловному прекращению огня и последующему справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, указав, что мирное урегулирование должно поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

