ООН готова поддержать любой мирный процесс по Украине
Другие страны
- 20 ноября, 2025
- 22:28
ООН готова содействовать любому процессу, который приведет к мирному завершению российско-украинской войны.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя новый план США по Украине.
"Мы готовы поддерживать и оказывать содействие любому значимому процессу, который приведет к полному, безотлагательному и безусловному прекращению огня и последующему справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, указав, что мирное урегулирование должно поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.
Последние новости
23:46
Турция и ЕС обсудили возможности сотрудничестваВ регионе
23:39
Фото
Фонд агрострахования Азербайджана выплатил свыше 320 тыс. манатов за ущерб от градаАПК
23:39
Белый дом: США продолжают усердно работать над мирным планом по УкраинеДругие страны
23:25
Эмин Амруллаев: В Азербайджане поэтапно будут созданы 20 тыс. штатных мест для учителейНаука и образование
23:24
В Сумгайыте автомобиль сбил насмерть пешеходаПроисшествия
23:09
Меджнун Мамедов: Азербайджан становится страной с развитой промышленностьюАПК
23:08
В Белене после пожара на СОР30 закрыты все площадки конференции - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:52
Министр: Новые субсидии для производителей яблок и гранатов покроют расходы на логистикуАПК
22:47