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ООН: Ежедневно совершается более 2,2 тыс. кибератак

ООН: Ежедневно совершается более 2,2 тыс. кибератак Более 2,2 тыс. кибератак совершается в мире каждый день, ежегодно их количество увеличивается на 80%.
Другие страны
7 марта 2024 г. 20:44
ООН: Ежедневно совершается более 2,2 тыс. кибератак

Более 2,2 тыс. кибератак совершается в мире каждый день, ежегодно их количество увеличивается на 80%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные привела на брифинге в Женеве Дорин Богдан-Мартин, генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ), являющегося специализированным учреждением ООН.

"Мы чувствуем себя все в меньшей безопасности в мире, где каждый день совершается более 2,2 тыс. кибератак", - сказала она. "Из года в год их число растет на 80%", - добавила Богдан-Мартин, подчеркнув, что речь идет о "сфере, вызывающей растущее беспокойство", и МСЭ наращивает поддержку странам в этой области. Организация работает со странами напрямую, чтобы "помочь им развивать политику и стратегию" в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Сейчас более 100 государств имеют такую стратегию, резюмировала генеральный секретарь МСЭ.

МСЭ - специализированное учреждение ООН в области ИКТ со штаб-квартирой в Женеве. Основанный в 1865 году МСЭ организует глобальный радиоспектр и спутниковые орбиты, разрабатывает технические стандарты для совместимости сетей, содействует расширению доступа к ИКТ во всем мире. Членами союза являются 193 государства, а также около 900 компаний, университетов и международных и региональных организаций. Россия является членом - основателем МСЭ.

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