ООН эвакуировала около 500 человек из Мариуполя за прошедшую неделю

Два эвакуационных конвоя ООН 1, 2 и 4 мая вывезли из района Мариуполя и его окрестностей, в том числе с завода "Азовсталь", около 500 человек.

Два эвакуационных конвоя ООН 1, 2 и 4 мая вывезли из района Мариуполя и его окрестностей, в том числе с завода "Азовсталь", около 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Twitter.

"В результате совместной операции два конвоя успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", из Мариуполя и окрестностей. Я надеюсь на продолжение координации с Москвой и Киевом по дополнительным гуманитарным паузам, чтобы обеспечить гражданским лицам безопасный выход", - написал Гутерриш.