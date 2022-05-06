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ООН эвакуировала около 500 человек из Мариуполя за прошедшую неделю

ООН эвакуировала около 500 человек из Мариуполя за прошедшую неделю Два эвакуационных конвоя ООН 1, 2 и 4 мая вывезли из района Мариуполя и его окрестностей, в том числе с завода "Азовсталь", около 500 человек.
Другие страны
6 мая 2022 г. 18:53
ООН эвакуировала около 500 человек из Мариуполя за прошедшую неделю

Два эвакуационных конвоя ООН 1, 2 и 4 мая вывезли из района Мариуполя и его окрестностей, в том числе с завода "Азовсталь", около 500 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Twitter.

"В результате совместной операции два конвоя успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", из Мариуполя и окрестностей. Я надеюсь на продолжение координации с Москвой и Киевом по дополнительным гуманитарным паузам, чтобы обеспечить гражданским лицам безопасный выход", - написал Гутерриш.

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