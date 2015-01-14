ООН: две трети беженцев из Сирии в Иордании живут за чертой бедности

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Каждый шестой беженец из Сирии в Иордании живет меньше, чем на полтора доллара в день, говорится в новом докладе ООН. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес призвал к резкому увеличению финансовой поддержки стран, принимающих беженцев из Сирии.

Согласно новому докладу управления ООН, освещающему проблемы сирийских беженцев на территории Иордании, "две трети живут за чертой бедности, а каждый шестой живет в крайней нищете, с расходами около 1 доллара 30 центов в день", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Данные основываются на самом масштабном мониторинге условий жизни беженцев, включая, порядка 150 тысяч человек", - говорится в опубликованном документе.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя доклад, отметил, что условия жизни сирийских беженцев продолжают ухудшаться. "С развитием сирийского кризиса, начавшегося пять лет назад, беженцы все больше зависят только от гуманитарной помощи", - сказал он.

Он также отметил, что ситуация еще более обострилась в связи с зимним похолоданием. "Около половины домов, посещенных (представителями ООН — ред.) при подготовке доклада, не имеют отопления, четверть не имела нормального электричества, а 20 процентов не имеют функционирующих туалетных условий. Ситуация еще более обострилась в связи с зимним похолоданием на прошлой неделе", - подчеркнул Хак.