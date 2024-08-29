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ООН договорилась о гуманитарной паузе в секторе Газа для проведения вакцинации

ООН договорилась о гуманитарной паузе в секторе Газа для проведения вакцинации ООН достигла предварительного соглашения со сторонами палестино-израильского конфликта о гуманитарной паузе в секторе Газа для проведения в анклаве вакцинации от полиомиелита.
Другие страны
29 августа 2024 г. 22:45
ООН договорилась о гуманитарной паузе в секторе Газа для проведения вакцинации

ООН достигла предварительного соглашения со сторонами палестино-израильского конфликта о гуманитарной паузе в секторе Газа для проведения в анклаве вакцинации от полиомиелита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн.

"У нас есть предварительная договоренность о гуманитарных паузах в отдельных районах для проведения кампании по вакцинации, и мы призываем все стороны соблюдать эти паузы, чтобы позволить детям и семьям безопасно добраться до медицинских центров", - сказал он.

Пиперкорн добавил, что ВОЗ планирует начать вакцинацию 1 сентября в центральной части сектора Газа, через три дня медработники переместятся на юг анклава, еще через три дня - на север. При необходимости срок действия гуманитарной паузы может быть продлен.

Ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил о запуске 11 медицинских центров в секторе Газа для проведения вакцинации от полиомиелита.

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