ООН: Для урегулирования ситуации в Сирии важны пять стран, в том числе РФ

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Важными игроками при урегулировании сирийского кризиса являются Россия, США, Иран, Турция и Саудовская Аравия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение озвучил сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества королевства Хосе Мануэлем Гарсиа-Маргальо и Марфилем.

По словам генсека, данные пять стран "очень важны" при решение ситуации в Сирии. Пан Ги Мун отметил, что этим государствам "необходимо действовать сообща". Он добавил, что у конфликта в САР "нет военного решения", и призвал "приложить усилия для поиска политического решения".

Комментируя миграционный кризис, Пан Ги Мун сказал, что люди бегут в Европу "из-за страха за свою жизнь". В этой связи административный глава ООН в очередной раз призвал к "международной солидарности".