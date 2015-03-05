ООН: Десятки тысяч человек покинули дома из-за операции в Тикрите

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Более 28 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате военных операций, направленных на возвращение иракского города Тикрит под правительственный контроль, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Операции в Тикрите и рядом с ним ускорили перемещение около 28 тысяч человек по направлению к Самарре", - отмечается в отчете ООН.

"В отчетах с мест уточняется, что поток беженцев не прекратился, и в данный момент многие семьи все еще пребывают на КПП", - говорится в публикации организации.

Вооруженные силы центральных властей Ирака в понедельник начали масштабную операцию по освобождению Тикрита от боевиков ИГ. Во вторник утром армия окружила город с трех сторон и под прикрытием артиллерии и авиации начала наступление. С началом атаки, в которой принимают участие около 30 тысяч военных, боевики ИГ начали отступать в северо-восточном направлении.