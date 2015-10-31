ООН: число жертв конфликта на востоке Украины благодаря перемирию сократилось на 55%

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Число погибших и раненых в результате конфликта на востоке Украины после вступления в силу режима прекращения огня снизилось на 55%. Об этом говорится в опубликованном докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В сентябре 2015 года Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 43 жертвы среди мирных жителей (девять убитых и 34 раненых) - на 55% меньше, чем среднемесячный показатель 95 жертв в период с 16 февраля по 15 августа", - отмечается в документе.

В ООН констатируют, что режим прекращения огня в Донбассе "в целом соблюдается", однако теперь главную угрозу безопасности жизни мирных жителей представляют мины, неразорвавшиеся снаряды и самодельные взрывные устройства. На их долю в сентябре пришлось около 81% погибших и раненых гражданских лиц, сообщило УКГВ.