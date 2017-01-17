ООН: Число погибших в йеменской войне выросло до 10 тыс

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Количество погибших за два года вооруженного конфликта в Йемене возросло до 10 тыс человек, количество раненых - до 40 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом в понедельник, 16 января, сообщил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Джейми Макголдрик.

Ранее ООН сообщала о 4200 погибших гражданских. В частности сообщалось о 1400 погибших детей.

Отметим, что данные цифры основаны на информации, предоставленной медицинскими учреждениями. Итак, реальное число погибших может быть значительно выше.