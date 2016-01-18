ООН: Число иностранных туристов в мире в 2015 году побило рекорд

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Число иностранных туристов в мире в 2015 году выросло до рекордного показателя, увеличившись на 4,4%.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привела в понедельник Всемирная туристская организация ООН.

По ее информации, этот показатель достиг в прошлом году отметки 1,18 млрд., что на 50 млн. больше, чем в 2014 году. Отмечается, что уровень иностранного туризма вырос на 5% в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Америке. При этом из-за угрозы террористических актов зафиксирован спад на 8% в Северной Африке. Лидерами по уровню роста выездного туризма в 2015 году стали Китай, США и Великобритания. В свою очередь "расходы (туристов) России и Бразилии, которые ранее являлись очень динамичными рынками, значительно сократились".

В этой связи подчеркивается, что на показатель туристической активности оказали влияние "сильные колебания обменных курсов, падение цен на нефть и другие сырьевые товары".

"Несмотря на многие проблемы, туризм продолжает расти, - сказал генеральный секретарь организации Талеб Рифаи. - Мы ожидаем рост в среднем на 4% в 2016 году". "Хорошие показатели сектора способствуют экономическому росту и созданию рабочих мест во многих частях мира, поэтому важно, чтобы государства содействовали стимулированию дальнейшего роста туризма", - сказал он.