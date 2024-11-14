ООН: Число голодающих в Нигерии увеличится в 2025 году до 33 млн человек

Нигерия сталкивается с тяжкими последствиями наводнений в 2024 году, и число голодающих в 2025 году может составить 33 млн из 220-миллионного населения страны.

Нигерия сталкивается с тяжкими последствиями наводнений в 2024 году, и число голодающих в 2025 году может составить 33 млн из 220-миллионного населения страны.

Как передает Report, об этом сообщило Ecofin Agency со ссылкой на данные миссии ООН в Нигерии.

Отмечается, что наводнения уничтожили объекты инфраструктуры, повлекли за собой массовый исход населения из пострадавших районов, а также привели к потере урожая продовольственных культур в размере 855 тыс. тонн.

В целом, страна оказалась перед лицом острого продовольственного кризиса, число голодающих может составить 33 млн во второй половине 2025 года, прогнозируют в организации.

Помимо наводнений, ситуацию усугубляет 15-летний вооруженный конфликт на северо-востоке Нигерии. По данным ООН, уже сейчас 25 млн нигерийцев нуждаются в срочной помощи, из них 5 млн находятся в штатах Борно, Адамава и Йобе. Уточняется, что больше всего страдают уязвимые группы - 5,4 млн детей и 800 тыс. беременных женщин испытывают острое недоедание.

Отметим, что правительство Нигерии недавно объявило о плане инвестировать 5,4 трлн найр ($3,2 млрд) на улучшение инфраструктуры и финансирование социальных программ с целью оказания помощи населению в нынешние трудные времена.