​ООН: Число больных наркоманией в мире впервые превысило 29 млн. человек

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Число людей, страдающих расстройствами и заболеваниями, связанными с употреблением наркотиков, превысило 29 млн. человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП) ежегодном всемирном докладе.

В документе отмечается, что около 5% взрослого населения планеты - примерно 250 млн. человек - в 2014 году употребляли запрещенные вещества как минимум один раз.

"Кроме того, 12 млн. человек употребляют наркотики внутривенно, из них 14% заражены ВИЧ", - указывают эксперты. Они констатируют, что "общее воздействие от употребления наркотиков на здоровье человека остается разрушительным".

Самым распространенным запрещенным веществом, по данным международных экспертов, по-прежнему является каннабис. Его в 2014 году хотя бы один раз употребляли 183 млн. из 250 млн. человек.