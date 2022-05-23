ООН: Число беженцев в мире впервые превысило 100 млн

Нападение России на Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн человек.

Нападение России на Украину привело к тому, что количество беженцев в мире впервые в истории превысило 100 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют подсчеты Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"Это рекорд, которого не должно было быть. Он должен стать тревожным сигналом для решения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращение преследований и устранение основных причин, которые заставляют невинных людей бросать свои дома", – заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

К началу большой войны в Украине количество вынужденно перемещенных людей оценивали примерно в 90 млн человек. После неспровоцированной агрессии России это число увеличилось еще на 14 млн: 8 млн украинцев переехали в более безопасные части страны, а еще 6 млн выехали за границу.

"Международная реакция на людей, которые бегут от войны в Украине, была преимущественно положительной. Сострадание до сих пор существует, и нам нужна подобная мобилизация для всех кризисов во всем мире. Но в конце концов гуманитарная помощь - это паллиатив, а не лечение. Чтобы переломить тенденцию, единственным ответом является мир и стабильность", – заявил Гранди.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за войны наблюдается наибольший кризис по перемещению людей в мире.