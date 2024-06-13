ООН: Число беженцев и перемещенных лиц в мире превысило 120 млн

Число беженцев и перемещенных лиц в мире, покинувших свои дома из-за нарушения прав человека, войн и насилия, достигло в конце 2023 года 117,3 млн, а к концу апреля 2024 года превысило, по оценкам, 120 млн.

Число беженцев и перемещенных лиц в мире, покинувших свои дома из-за нарушения прав человека, войн и насилия, достигло в конце 2023 года 117,3 млн, а к концу апреля 2024 года превысило, по оценкам, 120 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежегодном докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Согласно документу, в течение 2023 года этот показатель вырос на 8,8 млн человек,

"По оценкам, на конец 2023 года 117,3 млн человек были вынужденно перемещенными, - отметили в УВКБ. - Они были вынуждены бежать от преследований, конфликтов, насилия, нарушений прав человека и событий, серьезно нарушающих общественный порядок. Это представляет собой рост на 8%, или на 8,8 млн человек, по сравнению с концом 2022 года".

На основе имеющихся "оперативный данных" в УВКБ пришли к заключению, что число вынужденно перемещенных лиц в мире к концу апреля нынешнего года, "вероятно, превысило 120 млн".

Авторы доклада подчеркивают, что 43,4, млн из 117,3 млн человек - это беженцы, покинувшие территорию своих стран, 68,3 млн - внутренне перемещенные лица, а остальные относятся к другим категориям.

В течение 2023 года не менее 27,2 млн человек покинули свои дома, причем каждый четвертый из них направился за пределы родной страны. За последние четверть века ежегодно в среднем 14,3 млн человек становились беженцами и перемещенными лицами, а в 2021-2023 годах этот показатель вырос до 27,8 млн, что, по мнению экспертов, обусловлено, в том числе ростом интенсивности конфликтов в мире.