ООН: Более полумиллиона человек пострадали от наводнений в Мозамбике

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 04:06
    Масштабные наводнения в Мозамбике затронули более чем полмиллиона человек.

    Как передает Report, об этом в социальной сети X сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

    "Более полумиллиона человек пострадали от сильного наводнения в Мозамбике", - написал он.

    По данным представителя ООН, стихийное бедствие привело к разрушению жилых домов, затоплению ключевых транспортных артерий и повреждению медицинских учреждений.

    В связи с критической ситуацией организация расширяет масштабы предоставления экстренной помощи, оказывая содействие правительству страны в ликвидации последствий природной катастрофы.

    Продолжительные ливни вызвали затопление значительных площадей в провинциях Мапуту, Газа, Иньямбане и Маника. С начала сезона дождей в Мозамбике, начавшегося в октябре прошлого года, зафиксировано 103 случая, когда людей, оказавшихся в зоне бедствия, не удалось спасти.

    Правительство Мозамбика направило министров для координации мероприятий по борьбе с последствиями стихии в пострадавших регионах.

