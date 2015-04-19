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    ​ООН: более 90 тыс. человек за неделю покинули дома в Ираке из-за ИГИЛ

    За последние несколько недель боевики ИГИЛ захватили несколько населенных пунктов в этом районе

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Более 90 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в провинции Анбар в Ираке в связи с непрекращающимися военными действиями в регионе.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в отчете, подготовленном ООН.

    За последние несколько недель боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) захватили несколько населенных пунктов в этом районе.

    Как сообщалось, группировка ИГИЛ взяла под свой контроль еще одну деревню на западе Ирака в провинции Анбар.

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