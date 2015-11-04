​ООН: более 750 тыс. мигрантов прибыли к берегам Европы с начала года

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Число мигрантов, прибывших в Европу по Средиземному морю с января этого года, достигло 750 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш, выступая в 3-м комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Три четверти миллиона человек прибыли к берегам Европы с января. Более 3,4 тыс. утонули, при этом число жертв быстро растет из-за ухудшения погодных условий", - сказал он. По его словам, ежедневно только на острова у побережья Греции прибывают от 6 до 8 тысяч человек.

При этом Гутерреш указал на рекордное со Второй мировой войны число вынужденных переселенцев в мире. По его словам, на данный момент свои дома из-за конфликтов и притеснений покинули 60 млн человек. "За последние пять лет число людей, ежедневно покидающих свои дома, возросло почти в четыре раза: с 11 тысяч в 2010 до 42,5 тысяч в прошлом году", - отметил верховный комиссар ООН.