ООН: Более 550 гражданских лиц погибли в Йемене с 26 марта

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ 551 человек из числа гражданских лиц погиб и 1185 получили ранения в Йемене с 26 марта. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу в Женеве управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Среди погибших - 31 женщина и 115 детей, среди раненых - 35 женщин и 67 детей, отметил на брифинге официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл.

"Не менее 64 общественных зданий частично или полностью разрушены", - сказал он, добавив, что, по имеющимся у управления данным, жертвами авиаударов стали 58 гражданских лиц, в том числе семь детей, еще 70 были ранены.

"Мы призываем все стороны конфликта соблюдать международное право в области прав человека и международное гуманитарное право", - отметил Колвилл, подчеркнув, что должны быть приняты все возможные меры для "защиты гражданских лиц".