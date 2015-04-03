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    ООН: ​Более 500 мирных жителей погибли в Йемене за последние две недели

    Более 90 из них — дети

    Баку. 3 апреля. REPORT. AZ/ Более 500 мирных жителей погибли в Йемене за последние две недели. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом  говорится в заявлении заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос. 

    "Отчеты гуманитарных агентств из различных частей страны сообщают о 519 убитых и около 1700 раненых за последние две недели, более 90 из них — дети", — отметила замгенсека ООН.

    Также сообщается, что десятки тысяч людей покинули свои дома, некоторые оказались в Джибути и Сомали, отмечается недостаток воды и медикаментов.

    "Несмотря на серьезные опасности, агентства ООН и гуманитарные партнеры координируют свои действия с Красным полумесяцем Йемена и местными властями для доставки необходимых медицинских наборов", — говорится в сообщении.

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