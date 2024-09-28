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ООН: Более 50 тыс. человек покинули Ливан из-за военных ударов

ООН: Более 50 тыс. человек покинули Ливан из-за военных ударов Более 50 тыс. человек перебрались из Ливана в Сирию, еще около 200 тыс. были перемещены внутри Ливана из-за военных ударов по стране со стороны Израиля.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 20:24
ООН: Более 50 тыс. человек покинули Ливан из-за военных ударов

Более 50 тыс. человек перебрались из Ливана в Сирию, еще около 200 тыс. были перемещены внутри Ливана из-за военных ударов по стране со стороны Израиля.

Как передает Report, об этом сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в соцсети X.

"Более 50 тыс. ливанцев и сирийцев, проживающих в Ливане, в настоящее время перебрались в Сирию, спасаясь от израильских авиаударов. Более 200 тыс. человек перемещены внутри Ливана. Операции по оказанию помощи продолжаются, в том числе проводимые Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН, чтобы помочь всем нуждающимся в координации с правительствами обеих стран", - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам этого движения.

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