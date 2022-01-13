ООН: Более 11 млн афганских женщин и девочек нуждаются в гумпомощи

Более 11 млн афганских женщин и девочек нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Более 11 млн афганских женщин и девочек нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в своем Twitter.

УКГВ также выразило серьезную обеспокоенность по поводу участившихся нарушений прав женщин после захвата движением "Талибан" власти в Афганистане.

По мнению УКГВ, гуманитарные организации должны стремиться к увеличению масштабов помощи женщинам и девочкам, предоставляя им продовольствие, медицинское обслуживание, образование и возможности для получения средств к существованию.

Сообщение УКГВ было опубликовано после того, как в среду вечером в Кабуле десятки афганских женщин собрались на акцию протеста против действий талибов, которые после прихода к власти фактически запретили женщинам участвовать в общественно-политической жизни страны.