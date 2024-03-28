ООН: Боевые действия на востоке ДР Конго вынудили почти 6 млн людей покинуть свои дома

Обострение вооруженного конфликта на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) достигло "опустошающего уровня" и вынудило за последние два года почти 6 млн человек покинуть свои дома.

Обострение вооруженного конфликта на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) достигло "опустошающего уровня" и вынудило за последние два года почти 6 млн человек покинуть свои дома.

Как передает Report , об этом говорится в пресс-релизе миссии ООН в ДРК.

"Два года нескончаемого конфликта в провинциях Северное Киву, Южное Киву и Итури привели к тому, что 5,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, - говорится в пресс-релизе. - Только с 7 февраля, когда бои вспыхнули с новой силой в районе Масиси, оттуда бежали почти 300 тыс. человек, которые прибыли в окрестности города Гома. Особенно беспокоит растущее использование тяжелой артиллерии в боевых действиях. В целом 25,4 млн человек, или четверть населения ДРК, нуждаются в помощи.

Обстановка на востоке ДРК в последнее время серьезно обострилась. Военнослужащие миротворческого контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) усилили свои позиции для оказания помощи правительственной армии в отражении наступления повстанцев из группировки М23 ("Движение 23 марта").

Цель совместных усилий армии ДРК и "голубых касок" - остановить наступление повстанцев на важные стратегические центры Саке и Гома в рамках операции "Спрингбок". В районе Рутшуру боевики захватили несколько населенных пунктов, последний из них - Витшумби на берегу озера Эдуард.