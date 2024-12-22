ООН: Африка к середине XX века будет самым "молодым" континентом

Население Африки достигнет к 2050 году примерно 2,5 млрд человек.

Население Африки достигнет к 2050 году примерно 2,5 млрд человек.

Как передает Report , об этом говорится в докладе Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН).

Авторы документа отмечают, что средний возраст жителей африканских стран к середине XX века составит 20 лет. Это сделает Африку самым "молодым" континентом в мире.

В докладе говорится, что молодое население представляет собой "ценный демографический козырь, который можно использовать в виде рабочей силы для промышленного развития".

"Более того, принимая во внимание то, что в Африке ежегодно тратится 60 млрд долларов на импорт продуктов питания, многочисленное население континента представляет собой значительный потенциальный внутренний рынок для сельскохозяйственной продукции, производимой региональными производственно-сбытовыми цепочками", - полагают в ЭКА ООН.