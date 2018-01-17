ООН: 80 процентов населения Йемена нуждаются в гуманитарной помощи

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ 80 процентов населения Йемена, или 22 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили Управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

В отчете организации отмечено, что за последние 6 месяцев в стране число оставшихся лицом к лицу с голодом выросло с 6,8 млн до 8,4 млн человек.

Отметим, что согласно переписи 2011 года, численность населения страны составила 25 млн 130 тыс человек, по данным 2013 года 25 млн 408 тыс 288 человек, по расчетам Всемирного Банка в 2016 году - 27 млн 580 тыс человек.

Напомним, что в Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают поддерживаемыми Ираном повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - войска президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.