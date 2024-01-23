Агентство ООН: 570 тыс. человек в Газе страдают от голода

570 тыс. жителей сектора Газа страдают от катастрофического голода из-за отсутствия доступа к гуманитарной помощи.

570 тыс. жителей сектора Газа страдают от катастрофического голода из-за отсутствия доступа к гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"570 000 человек в Газе испытывают катастрофический голод. Интенсивные боевые действия, отказ в доступе и ограничения, а также отключения телекоммуникации мешают БАПОР безопасно и эффективно доставлять помощь. Из-за растущего риска голода ООН призывает расширить доступ населения к гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.