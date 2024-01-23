О нас

Агентство ООН: 570 тыс. человек в Газе страдают от голода

Агентство ООН: 570 тыс. человек в Газе страдают от голода 570 тыс. жителей сектора Газа страдают от катастрофического голода из-за отсутствия доступа к гуманитарной помощи.
Другие страны
23 января 2024 г. 13:50
Агентство ООН: 570 тыс. человек в Газе страдают от голода

570 тыс. жителей сектора Газа страдают от катастрофического голода из-за отсутствия доступа к гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"570 000 человек в Газе испытывают катастрофический голод. Интенсивные боевые действия, отказ в доступе и ограничения, а также отключения телекоммуникации мешают БАПОР безопасно и эффективно доставлять помощь. Из-за растущего риска голода ООН призывает расширить доступ населения к гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT agentliyi: “Qəzzada 570 min insan ərzaq qıtlığından əziyyət çəkir”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi