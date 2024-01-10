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ООН: 4 млн человек столкнулись с гуманитарным кризисом в Эфиопии

ООН: 4 млн человек столкнулись с гуманитарным кризисом в Эфиопии Гуманитарный кризис угрожает 4 млн жителей охваченных засухой районов Эфиопии.
Другие страны
10 января 2024 г. 21:29
ООН: 4 млн человек столкнулись с гуманитарным кризисом в Эфиопии

Гуманитарный кризис угрожает 4 млн жителей охваченных засухой районов Эфиопии.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Эфиопской комиссии по управлению рисками и миссии ООН.

"Несколько последовательных периодов засухи за последний год самым серьезным образом сказались на сельскохозяйственном производстве и доступности продовольствия в регионах Афар, Амхара, Тыграй, Оромия. - отмечается в документе, размещенном на странице комиссии в Facebook. - «Около 4 млн человек в этих охваченных засухой регионах грозит гуманитарный кризис, они нуждаются в срочной продовольственной помощи. Долгое отсутствие дождей привело к гибели урожая и домашнего скота, обострению продовольственного кризиса. Кроме того, засуха привела к критической нехватке воды для людей и животных, растет угроза развития болезней".

В июле – декабре 2023 года, отмечается в заявлении, правительство Эфиопии оказало помощь 7,3 млн человек, с середины декабря Всемирная продовольственная программа и католические благотворительные организации помогли еще 6,5 млн человек. Но авторы заявления предупреждают, что без активизации гуманитарных операций обстановка может ухудшиться.

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