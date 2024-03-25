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Омбудсмен Турции намерен посетить пленных в России и Украине

Омбудсмен Турции намерен посетить пленных в России и Украине Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч планирует на этой неделе посетить места содержания российских пленных в Украине, а также встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.
Другие страны
25 марта 2024 г. 14:47
Омбудсмен Турции намерен посетить пленных в России и Украине

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч планирует на этой неделе посетить места содержания российских пленных в Украине, а также встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в интервью турецкой газете Sabah Ш. Малкоч также сообщил, что позднее планирует посетить украинских пленных в России.

"Сначала мы осмотрим зоны боевых действий в Украине. Поедем в Одессу. Мы встретимся с семьями перемещенных лиц, которые были вынуждены мигрировать из-за войны. Мы встретимся с семьями украинских солдат, попавших в плен в России. Встретимся с президентом Зеленским", - сказал омбудсмен.

Он сообщил, что вместе с сопровождающей его делегацией планирует "встретиться с российскими военнопленными в Украине, оценить ситуацию в лагерях для пленных с точки зрения соблюдения прав человека и пригодности условий содержания".

Аналогичную проверку, по его словам, планируется провести и в России: "Мы находимся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу", - сказал он.

По результатам этих инспекций Малкоч планирует подготовить отчеты и передать их как руководству Украины и России, так и направить в международные организации.

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