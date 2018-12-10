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    Оман разрешил пролет самолетов израильской авиакомпании El Al в своем воздушном пространстве

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Cултан Омана разрешил пролет самолетов израильской авиакомпании El Al в воздушном пространстве своего государства. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступив на конференции израильских послов в МИДе.

    Нетаньяху добавил, что нужно получить подобное разрешение от Саудовской Аравии - с тем, чтобы на несколько часов сократить пролет из Израиля в Индию и на Дальний Восток.

    "В настоящий момент мы можем летать также над Египтом, Чадом, и, по всей видимости, над Суданом", - сообщил Нетаньяху.

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