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Оман первым в Персидском заливе введет подоходный налог с 2028 года

Оман первым в Персидском заливе введет подоходный налог с 2028 года Оман с 2028 года введет подоходный налог в размере 5%, став первой страной Персидского залива, принявшей такое решение.
Другие страны
23 июня 2025 г. 17:48
Оман первым в Персидском заливе введет подоходный налог с 2028 года

Оман с 2028 года введет подоходный налог в размере 5%, став первой страной Персидского залива, принявшей такое решение.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, налог коснется 1% граждан, чей годовой доход превышает 42 тыс. оманских риалов (около $109 тыс.).

Министр экономики страны Саид бин Мухаммед ас-Сакри пояснил, что мера направлена на диверсификацию государственных доходов и снижение зависимости от нефтяного сектора.

До настоящего времени ни одно из государств – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Катар и Бахрейн, не взимало подоходный налог. Это способствовало притоку квалифицированных иностранных специалистов, и решение Омана считается значимым поворотом в региональной налоговой политике.

Главный экономист Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик отметила, что Оман стремится реформировать фискальную систему, сохраняя при этом инвестиционную привлекательность, особенно на фоне роста числа обеспеченных мигрантов.

В рамках реформ страна уже провела масштабную приватизацию государственного сектора. В прошлом году султанат привлек рекордные $2 млрд через IPO подразделения по разведке и добыче государственной энергетической компании.

По мнению Малик, решение Омана может стать прецедентом для других стран региона, рассматривающих возможность введения подоходного налога.

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Версия на английском языке Oman plans income tax on top earners in a first for Gulf states

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