Оман эвакуирует раненых при авиаударе по траурной церемонии в Йемене

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Оман направил самолет для эвакуации 115 пострадавших при авиаударе по траурной церемонии в Йемене, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Самолет прибыл в Сану в субботу. Эвакуированы будут пострадавшие с наиболее тяжелыми травмами.

В результате авиаудара по траурной церемонии в Сане 8 октября погибли, по данным ООН, 140 человек, 525 пострадали. По другим данным, количество жертв достигло 213 человек. Коалиция, которую повстанцы-хуситы обвинили в совершении этого авиаудара, сначала заявила, что не участвовала в нем, а позднее сказала, что удар был нанесен по ошибке.