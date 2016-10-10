Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что он не уверен в том, что сможет найти время для встречи с российским президентом во время его визита в Париж.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, глава французского государства объяснил, что он абсолютно не приемлет политику Кремля в отношении Сирии, в частности – жестокие бомбардировки мирного населения.

Заявления Олланда прозвучало в его интервью для одного из французских телеканалов – на вопрос о визите Путина он заявил: «Я до сих пор думаю над этим. Очень вероятно, что я не смогу с ним встретиться».

Также Олланд, выступая на телевидении, добавил: «Можем ли мы сделать хоть что-нибудь, что сможет остановить Россию в Сирии и прекратить эти бомбардировки, совершаемые российскими ВВС? Что сможет остановить Путина от поддержки сирийского режима, который допускает бомбардировки населения Алеппо?». Президент Франции подчеркнул, что все, кто виновен в этих военных преступлениях, понесут ответственность в Международном уголовном суде.

Владимир Путин планирует посетить Париж 19 октября.