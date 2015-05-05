Олланд в Саудовской Аравии призвал к отмене смертной казни

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд призвал во вторник к отмене смертной казни в Саудовской Аравии, выступая в Эр-Рияде в ходе своего заграничного турне.

"Франция борется с запретом смертной казни по всему миру. Смертная казнь должна быть отменена", - приводит слова президента Пятой республики агентство Франс Пресс.

Он отметил, что позиция Парижа по этому вопросу заключается в том, что "ни один гражданин страны не может стать жертвой казни".

Всего за несколько часов до прибытия в Саудовскую Аравию Олланда в понедельник, в стране состоялась казнь пяти иностранных граждан, обвиняемых в убийствах и разбое. Среди казненных - граждане Йемена, Чада, Эритреи и Судана, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Смертная казнь в Саудовской Аравии применяется к тем, кто занимался контрабандой наркотиков, совершал убийства, изнасилования, вооруженные ограбления, а также был замечен в вероотступничестве.

В последнее время вопрос смертной казни широко обсуждается во Франции в контексте дела француза Сержа Атлауи, приговоренного к высшей мере наказания в Индонезии.

Мужчина был арестован в 2005 году за работу в подпольной лаборатории по производству экстази неподалеку от Джакарты. Приговор ему был вынесен в 2007 году. Во вторник власти Индонезии отклонили последнее прошение о помиловании Атлауи. Семья француза обратилась к президенту Франции Франсуа Олланду и Евросоюзу с просьбой вмешаться и спасти ему жизнь. Рассмотрение очередного прошения о помиловании Атлауи назначено на 7 мая.