Олланд: убийство заложников на востоке Парижа - акт антисемитизма

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что убийство четырех человек на востоке Парижа было актом антисемитизма.

"Report" напоминает, что в пятницу мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Около 17.00 спецназ начал штурм магазина, преступник был ликвидирован на месте. Несколько заложников были освобождены, некоторые погибли.

В своем заявлении Олланд назвал случившееся "отвратительным антисемитским актом". Вместе с тем он подчеркнул, что речь идет о фанатиках, не имеющих ничего общего с мусульманской верой.

"То, что было совершено сегодня в кошерном магазине, является ужасным антисемитским актом", - цитирует Олланда РИА "Новости".