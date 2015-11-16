​Олланд: Теракты в Париже были подготовлены в Бельгии

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Теракты в Париже были подготовлены в Бельгии.

Как передает Report, такое заявление сделал президент Франции Франсуа Олланд в понедельник в ходе выступления перед конгрессом республики.

"Теракты были спланированы в Сирии, а подготовлены в Бельгии", - заявил французский президент, отметив, что террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), является врагом страны.

"В Сирии мы неутомимо ищем политического решения проблемы, которая состоит не в Башаре Асаде, а в нашем враге в Сирии, которым является ИГИЛ", - добавил Олланд.

Говоря о мерах, которые намерен предпринять Париж для борьбы с террористической угрозой, Франсуа Олланд объявил об активизации операции в Сирии.

"В настоящее время Франция активизирует свои операции в Сирии", - сказал он, добавив, что для укрепления безопасности внутри Франции будет увеличен штат сотрудников жандармерии и национальной полиции.

Кроме того, по словам Олланда, в стране на три месяца будет продлен режим чрезвычайного положения.

Президент Франции также не исключил изменения конституции страны для борьбы с терроризмом.

Как заявил Олланд, соответствующие предложения подготовит французское правительство и в ближайшее время представит на рассмотрение парламента.