Олланд считает, что в Европе по-прежнему высока угроза терактов

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Угроза терактов в Европе остается повышенной, считает президент Франции Франсуа Олланд, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы по-прежнему находимся под угрозой терактов", — сказал Олланд в эфире радиостанции France Inter.

Он отметил, в частности, что необходимо сделать все для победы над террористической организацией "ИГИЛ".

Франсуа Олланд считает также, что существует риск войны между Турцией и Россией из-за ситуации в Сирии.