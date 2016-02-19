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    Олланд считает, что в Европе по-прежнему высока угроза терактов

    Необходимо сделать все для победы над террористической организацией ИГИЛ

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Угроза терактов в Европе остается повышенной, считает президент Франции Франсуа Олланд, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Мы по-прежнему находимся под угрозой терактов", — сказал Олланд в эфире радиостанции France Inter.

    Он отметил, в частности, что необходимо сделать все для победы над террористической организацией "ИГИЛ".

    Франсуа Олланд считает также, что существует риск войны между Турцией и Россией из-за ситуации в Сирии. 

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