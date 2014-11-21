Олланд съездит в Гвинею, несмотря на Эболу

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд собирается посетить Гвинею — одну из западноафриканских стран, пострадавших от эпидемии вируса Эбола, сообщают в пятницу французские СМИ.

Глава Франции прибудет с визитом в столицу Гвинеи Конакри на следующей неделе. Олланд станет первым лидером западного государства, посетившим страну Западной Африки с начала эпидемии этого смертельного заболевания.

По последним данным, от вируса Эбола скончались более 5,4 тысячи человек. В наибольшей степени Эбола затронула Нигерию, Сьерра-Леоне, Гвинею и Либерию.

Между тем, во всем мире продолжаются лихорадочные поиски вакцины против этой убийственной болезни. Как заявил помощник председателя правительства РФ Геннадий Онищенко, разработать вакцину от вируса Эболы можно, но у страдающих от грозного заболевания государств на это не хватает средств. Частным же компаниям в других странах это невыгодно.

"Вирус Эбола давно известен российским медикам, и разработать от него вакцину — не проблема. Но там, где он распространен, нет на это средств. В других зарубежных странах разработкой вакцин занимаются частные компании, которым это невыгодно", — сказал Онищенко в пятницу на совещании в Великом Новгороде. Его слова приводит пресс-служба правительства Новгородской области.

Онищенко полагает, что эпидемия лихорадки Эбола России не грозит, но остерегаться завоза вируса необходимо. В частности, по его мнению, это актуально для таких российских регионов, как Новгородская область, где учатся студенты из африканских государств, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".