Олланд: Россия может стать союзником Франции в Сирии

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд выразил уверенность, что Россия может стать союзником Франции в Сирии. Это заявление было сделано Олландом в интервью франко-германскому телеканалу Arte. Выдержки из него распространило агентство France-Presse.

"На настоящий момент Россия не является нашим союзником, она - союзник Башара Асада, что не одно и то же", - сказал, в частности Франсуа Олланд. "Но завтра Россия может стать союзником Франции и я за это выступаю. Именно это я заявил президенту Путину в ходе переговоров: что Россия должна стать партнером как в поиске политического решения, так и для того, чтобы наносить (совместно), если потребуется, удары по "Исламскому государству", что можно будет сделать в самое ближайшее время", - цитирует президента Франции Report со ссылкой на ТАСС.