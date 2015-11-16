Олланд призвал внести изменения в Конституцию Франции

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В ходе своего выступления в конгрессе Франции президент страны Франсуа Олланд выдвинул предложение о внесении поправок в Конституцию, которые позволят более эффективно реагировать на угрозы международного терроризма, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Я предлагаю внести поправки в Конституцию Франции", - сказал он.

Президент призвал сделать это в как можно более сжатые сроки.

Вечером 13 ноября в Париже произошла серия террористических атак. По последним данным, 129 человек погибли, число пострадавших составляет 352 человека, 99 из них находятся в критическом состоянии.