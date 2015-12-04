Олланд прибыл на авианосец "Шарль де Голль" в Средиземноморье

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд в пятницу прибыл на французский авианосец "Шарль де Голль", который в составе дислоцированной в Восточном Средиземноморье военно-морской авиагруппы участвует в операциях против террористической группировки "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ожидается, что глава государства поучаствует в брифинге командования, пообщается с пилотами, вернувшимися после проведения операций, и техниками, а также выступит перед персоналом авианосца и станет свидетелем отправки истребителей на задания.