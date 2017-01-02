Олланд посетил штаб командования курдских формирований в Ираке

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд посетил в понедельник в Ираке штаб курдских военизированных формирований ("пешмерга"), участвующих в операции против террористической группировки "Исламское государство". Как передает Report со ссылкой на TASS, об этом сообщил курдский телеканал Rudaw.

Французский лидер ознакомился с ходом операции по освобождению северной провинции Найнава и ее административного центра - Мосула - от террористов ИГ, в которой участвуют бойцы "пешмерга". Олланда сопровождал Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, а также глава Иракского Курдистана Масуд Барзани.

