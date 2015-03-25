Олланд и Меркель на вертолете облетели район катастрофы А320

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель на вертолете прибыли в местечко Сен-лез-Альп в районе крушения самолета A320 немецкой авиакомпании Germanwings. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает информационный канал BFMTV.

В Сен-лез-Альп (департамент Альпы Верхнего Прованса) располагается штаб спасателей, которые ведут поиски в районе катастрофы. По информации телеканала, перед приземлением в Сен-лез-Альп вертолет с лидерами Франции и Германии на борту облетел район крушения немецкого пассажирского лайнера.

Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе, по последним данным, погибли 150 человек. Среди пассажиров были граждане Германии, Испании, Казахстана и Турции. Сообщалось также, что на борту находились граждане Аргентины, США, Колумбии, Мексики, Бельгии, Марокко, Австралии, Дании и Японии.