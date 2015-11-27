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    Олланд: Франция сделает все возможное, чтобы уничтожить ИГ

    Президент Франции выступил на церемонии поминовения жертв терактов 13 ноября в Париже

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Франция сделает все возможное, чтобы окончательно и бесповоротно уничтожить террористическую группировку "Исламское государство",  действующую в Сирии и Ираке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на церемонии поминовения жертв терактов 13 ноября в Париже.

    "Официально обещаю вам совершить все возможное, чтобы уничтожить эту армию фанатиков", - сказал глава республики, обращаясь к родственникам жертв парижской трагедии на церемонии в парижском Доме Инвалидов.

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