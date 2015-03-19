Олланд: Число погибших в Тунисе французов может возрасти до трех

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в тунисском музее Бардо могли стать трое граждан Франции, а не двое, как это сообщалось ранее. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сказал президент Франции Франсуа Олланд в преддверии саммита ЕС в Брюсселе.

"На данный момент, возможно, что есть третья французская жертва, но подтверждения пока нет", - сказал президент.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что среди 23 жертв теракта есть двое граждан Франции.





